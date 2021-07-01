عمليات بغداد تعلن رفع عدد من السيطرات (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناء على توجيهات القيادات الأمنية وبغية تخفيف الزخم المروري عن شوارع العاصمة بغداد تم رفع العديد من السيطرات وفتح شوارع مغلقة".واضافت "ان العاصمة بغداد شهدت وجود الكثير من السيطرات الأمنية ولسنوات طويلة في معظم الشوارع وتقاطعات العاصمة ومع تحقيق تلك السيطرات مهامها وواجباتها في القبض على المطلوبين للقضاء والخارجين على القانون ومثلت عامل ردع لمن تسول له نفسه العبث في امن المواطن".وتابع البيان انه وفي السياق ذاته "تم وباشراف مباشر من قائد عمليات بغداد وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في (امانة بغداد، مديرية المرور العامة) ودراسة موضوع البحث من قبل لجان خاصة وتقييمه من الجانب الأمني والخدمي، تم تحويل (27) سيطرة الى مرابطات ورفع (41) سيطرة ومن المؤمل اكمال رفع (44) سيطرة اخرى خلال الفترة المقبلة".