بعد لقاء بمسؤولي وزارة الكهرباء.. نائب يوضح الاسباب الحقيقية لتراجع ساعات التجهيز

وقال جبارة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضرته السومرية نيوز، ان "وزارة الكهرباء لها حجة مبررة في الحكومة الحالية وهي عدم وجود تخصيص مالي والسماح لهم بالاستمرار وتوقيع المشاريع بسبب الروتين والمخاطبات بين الدوائر الرسمية مما إثر سلبا على المنظومة الكهرباء".وتابع ان "هناك مشكلة أخرى ببعض المحافظات منها صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار وهي مشكلة من نوع آخر تتعلق بتفجير أبراج الطاقة"، لافتا الى ان "أبراج الطاقة في صلاح الدين تعرضت إلى أكثر من 64 عملية تخريب، وهذه العمليات تحدث في مناطق مفتوحة، وقد كانت جهود كوادر الصيانة تنجز وتعيد برج الطاقة إلى العمل وبعد مغادرة فريق الصيانة يتم تفجير البرج مرة أخرى، كما حصل غرب كركوك في أبراج نقل الطاقة في منطقة ملة عبد الله حيث فجرت الابراج أكثر من 20 مرة وآخرها أمس الأربعاء كان تفجير 4 أبراج للنقل للطاقة من الكيارة باتجاه صلاح الدين والموصل".واضاف ان "عملية تفجير الابراج في صلاح الدين تحدث في مناطق مفتوحة خالية من تواجد عناصر داعش، وهناك تجار يتلاعبون بالعمل التخريبي وباعة وقود همهم تزويد المولدات بالكاز لتشغيلها تخوفا من ضرب مصالحهم".وطالب جبارة بـ "فصل منظومة الكهرباء لكل محافظة وتحمل المسؤولية بنصب منظومات توليد خاصة بالطاقة الكهربائية سوء كانت غازية أو شمسية او نوع آخر تجنبا لانقطاع الكهرباء".