الرد السريع تشكر احد ضباطها لامانته

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، ان فرقة الرد السريع وجهت كتاب شكر لاحد ضباطها لامانته في ارجاع مبلغ مالي ضخم ومسوغات ذهبية بعد التحري عن صاحبها وارجاعها اليه.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية واطار الجهود المتميزة لرجل الشرطة، عثر احد ضباط فرقة الرد السريع على مبلغ من المال يقدر ب(25) مليون دينار عراقي مع كمية من المصوغات الذهبية في احد مناطق العاصمة بغداد".



واضافت انه "بعد التحري والتقصي عن صاحبها ، جرى التعرف عليه ثم تم تسليمه المبلغ المالي مع المصوغات الذهبية بشكل كامل"، مشيرة الى انه "تم توجيه كتاب شكرا وتقدير للضابط من قبل السيد قائد فرقة الرد السريع".