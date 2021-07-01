جدول الإصابات بكورونا في جانب الكرخ

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الخميس، عن حدول الاصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ.

وأدناه جدول الإصابات بحسب بيان لصحة الكرخ..

ابو غريب ------------63

الاسكان ------------11

الاعلام ------------27

البياع ------------23

التاجي ------------43

التراث ------------14

الحارثية ------------20

الحرية ------------45

الخطيب ------------15

الدورة ------------89

الدولعي ------------18

الرحمانية ------------23

السيدية ------------28

الشالجية ------------24

الشرطة الخامسة --------18

الشرطة الرابعة ---------16

الشعلة ------------54

الصالحية ------------16

الطارمية ------------29

الطوبجي ------------28

العامرية ------------26

العطيفية ------------24

العلاوي ------------12

الغزالية ------------25

القادسية ------------23

الكاظمية ------------102

اللطيفية ------------12

المحمودية ------------69

المعالف ------------22

المكاسب ------------13

المنصور------------39

المواصلات ------------21

النصر والسلام ------------26

الوشاش ------------23

اليرموك ------------39

جكوك ------------22

حي الجامعة ------------28

حي الجهاد ------------59

حي الخضراء ------------15

حي العامل ------------57

حي العدل ------------23

حي الفرات ------------21

سبع البور ------------3

سويب ------------18

شارع حيفا ------------9

كرادة مريم ------------16

سكنة جانب الرصافة --------13

محافظة الديوانية ------------1

محافظة المثنى ------------2

محافظة النجف ------------1

محافظة بابل ------------2

محافظة ديالى ------------1

المجموع 1411 ابو دشير ------------38ابو غريب ------------63الاسكان ------------11الاعلام ------------27البياع ------------23التاجي ------------43التراث ------------14الحارثية ------------20الحرية ------------45الخطيب ------------15الدورة ------------89الدولعي ------------18الرحمانية ------------23السيدية ------------28الشالجية ------------24الشرطة الخامسة --------18الشرطة الرابعة ---------16الشعلة ------------54الصالحية ------------16الطارمية ------------29الطوبجي ------------28العامرية ------------26العطيفية ------------24العلاوي ------------12الغزالية ------------25القادسية ------------23الكاظمية ------------102اللطيفية ------------12المحمودية ------------69المعالف ------------22المكاسب ------------13المنصور------------39المواصلات ------------21النصر والسلام ------------26الوشاش ------------23اليرموك ------------39جكوك ------------22حي الجامعة ------------28حي الجهاد ------------59حي الخضراء ------------15حي العامل ------------57حي العدل ------------23حي الفرات ------------21سبع البور ------------3سويب ------------18شارع حيفا ------------9كرادة مريم ------------16سكنة جانب الرصافة --------13محافظة الديوانية ------------1محافظة المثنى ------------2محافظة النجف ------------1محافظة بابل ------------2محافظة ديالى ------------1المجموع 1411