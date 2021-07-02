مع بلوغ الحرارة ذروتها.. انقطاع شبه تام للكهرباء في العراق والحكومة تلتزم الصمت

ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الاسباب وراء انقطاع الكهرباء، بينما ذكرت مصادر ان الاسباب متعددة بينها استهداف ابراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الايراني بسبب الديون المتراكمة، فيما اشارت مصادر اخرى في جنوبي البلاد الى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.ويعاني العراق من موجة حر شديدة اذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.