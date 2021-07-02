الكاظمي يوجه وزارة النفط بزيادة حصة الوقود للمولدات الاهلية

يأتي ذلك على اثر تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية وانهيار المنظومة بالكامل يوم امس.من جهتها اكدت وزارة النفط، زيادة حصة وقود (الكاز) للمولدات من 25 لتراً لكل KVA إلى 35 لتراً.وكان الكاظمي قد اتخذ قرارات مهمة لمعالجة ازمة الكهرباء ، تضمنت تشكيل خلية ازمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الامن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.