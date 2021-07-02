مفوضية حقوق الانسان تدعو التربية لتأجيل الأمتحانات الى شهر أيلول

وذكرت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو وزارة التربية الى الاخذ بنظر الاهتمام ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية وضرورة تقدير موقف طلبة وعوائل طلبة المراحل المنتهية ( الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) واصدار قرار من هيئة الرأي بتأجيل أجراء أمتحاناتهم النهائية الى شهر أيلول القادم".وأكدت المفوضية في بيانها أن "تنبوءات استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق فوق معدلاتها العالمية خلال شهري تموز وآب، فضلا عن غياب المعالجات السريعة لأستقرار المنظومة الكهربائية وضمان تجهيز المواطنين بخدمتها وتصاعد اعداد الاصابات بوباء كورونا تزيد من قسوة الظروف المادية والتأثيرات النفسية على طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وعوائلهم وهو ما يتطلب قرارا ( أنساني - مهني - تربوي) يضمن للطلبة تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لاجراء أمتحاناتهم".