العيداني يهدد بفصل محطات البصرة عن العراق

العيداني قال في تصريح تابعته السومرية، ان "الغاية من الاجراء هو توفير الطاقة لمحافظة البصرة وضمان عدم انقطاعها عن المحافظة مجددا".واشار العيداني الى ان "الاجراء يحتاج الى وقت لتنفيذه واذا ماتم المباشرة به فسينتهي العمل به في نهاية العام الحالي".واضاف ان "فصل محطات البصرة سيضمن عدم تأثر الكهرباء في المحافظة من اي طارئ تتعرض له منظومة الطاقة في العراق".يأتي ذلك بعد يوم عصيب عاشه العراقيون في مختلف المحافظات اذ تعرضت معظم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان الى انقطاع تام للتيار الكهربائي في وقت بلغت درجات الحرارة ذروتها، وتضاربت الانباء بشأن الاسباب.