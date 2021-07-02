لمواجهة ازمة الكهرباء.. امين بغداد يوجه باستنفار جميع الدوائر والاقسام البلدية

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد وجه جميع كوادر الدوائر والاقسام البلدية من الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة لتقديم الخدمات البلدية والتواجد في مواقع العمل ومتابعة محطات المجاري لمواجهة النقص الطارئ في تجهيز الطاقة الكهربائية".واضاف البيان، ان "امين بغداد اكد على ضرورة متابعة وتقديم الدعم لمحطات ومجمعات مياه الشرب ونشر حوضيات نقل الماء للمحلات التي تواجه نقصا في امدادات المياه وكذلك للمناطق غير المخدومة او البعيدة عن مشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي".