الصحة البرلمانية تبدي موقفاً بشأن العودة إلى الحظر الشامل

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "التشديد خلال الفترة الراهنة على الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضروري خاصة بعد الاهمال الواضح وعدم التزام بعض المواطنين بهذه الإجراءات".وأضاف، أن "لجنة الصحة النيابية لا تؤيد العودة للحظر الشامل، لما في ذلك من المضايقات على المواطنين، فضلا عن كونه ليس بذي جدوى عالية"، مبينا أنه "من الصعوبة العودة للحظر الشامل، بسبب عدم وجود ضرورة ملحة لفرضه".ولفت إلى أنه "ربما تشهد الأيام المقبلة تغييرا في عدد ساعات الحظر الجزئي"، مشددا على "أهمية التشجيع على اخذ اللقاح باعتباره كافيا للحد من الوباء".وأوضح أن "جميع اللقاحات فعالة ومرخصة من قبل منظمة الحصة العالمية، وتكاد تكون متقاربة".وأشار خلاطي إلى أن "العراق ملتزم بتوفير اللقاحات من مصادر متنوعة، وإن لجنة الصحة النيابية لا تدعم لقاحا بعينه لأن النتائج هي الامر المهم بهذا الموضوع".