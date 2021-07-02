الإعلام الحكومي: الساعات المقبلة ستشهد إعادة التيار الكهربائي في كافة العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ستبدأ الإجراءات الخاصة بإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية، فضلا عن محاسبة المقصرين، بناء على قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأشارت إلى تمكن "الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء من إعادة منظومة الكهرباء الوطنية بوقت قياسي إلى الخدمة بعد أن تعرضت إلى التوقف التام فجر هذا اليوم الجمعة، ومازالت ملاكات الوزارة تبذل جهودها مواصلة النهار بالليل لإعادة تشغيل جميع الوحدات التشغيلية في عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة إلى الانتاج الذي وصلت إليه المنظومة مساء الخميس والبالغ (١٨٥٠٠) ميگا واط، فيما استمرت الاستهدافات الممنهجة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية".وأضافت، "قد عادت الطاقة إلى أغلب مناطق العاصمة والمحافظات، وستشهد الساعات القليلة المقبلة إعادة التيار إلى جميع أنحاء الوطن".