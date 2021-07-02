الفتح يطالب بجلسة برلمانية مخصصة لأزمة الكهرباء

وقال التحالف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "ازمة الكهرباء تزداد سوءً وبشكل لايمكن للمواطن تحمله فبالرغم من فتح محطات كهرباء جديدة من قبل الدولة وكذلك المحطات العديدة التي بنيت من قبل القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية والقروض الخارجية والداخلية لقطاع الكهرباء الا اننا نعيش تراجعاً كبير جداً في هذا القطاع خصوصاً بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بحيث وصلت الكهرباء الى اسوء حالة منذ عام 2003 والى هذا اليوم".وأضاف البيان، "لذلك نطالب بعقد جلسة للبرلمان تخصص لمناقشة الواقع المتردي للكهرباء مع الكادر المتقدم للوزارة وبحضور جميع الكتل النيابية ومشاركة القطاع الخاص المتخصص بقطاع الكهرباء لبحث معضلة الكهرباء بحثا علمياً وتحديد الاسباب والعلاجات بعيداً عن المزايدات السياسية والوصول الى حلول سريعة وعملية لهذه المعضلة التي استعصت على الحل طيلة السنوات الماضية".