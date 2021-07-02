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بعد ارتفاع الحرارة.. الدفاع المدني تصدر توصيات وإرشادات "مهمة"

محليات

2021-07-02 | 14:17
بعد ارتفاع الحرارة.. الدفاع المدني تصدر توصيات وإرشادات "مهمة"
1,328 مشاهدة

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، توصيات وإرشادات للمحافظة على سلامة الموظفين والعمال في الحر الشديد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تشير التوقعات إلى أن الحرارة أعلى من معدلاتها في بعض انحاء بلدنا الحبيب لا سيما شهري تموز وأب وللبقاء آمنين أثناء العمل بجب أتباع الاتي:

١- من الناحية الصحية يجب على العمال شرب كوب واحد من الماء كل 15-20 دقيقة للحفاظ على برودة الجسم.

٢- يجب على اصحاب العمل التأكد من أن العمال يستطيعون الوصول الى أماكن الماء واماكن الراحة واماكن الظل.

٣- تشكل نسبة 70% من حالات الوفاة للعمال الجدد الناتجة عن الحرارة الخارجية خلال الأسبوع الأول من العمل في بيئات دافئة أو ساخنة ولحين بدأ العامل التعود على ما يعرف(بالتأقلم الحراري ) .

٤- يمكن أن يعاني العمال المستمرين في المهنة من غير العمال الجدد من أعراض الحرارة خصوصا في الأماكن التالية( المطابخ، المغاسل ، المستودعات، المطابخ، غرف محركات الطاقة ، المخابز والافران، أماكن البناء أو المشاريع المكشوفة للشمس، الحقول الزراعية.....الخ) .

٥- يجب أن تتوفر في بيئة العمل التهوية المطلوبة ومرواح التبريد وجدولة العمل في الوقت الأكثر برودة من اليوم.

٦- عرف كل شخص أو عامل في مكان العمل على علامات وأعراض المرض الحراري وتأكد من أن الجميع يعرف ما يجب فعله في حالات الطوارئ من علامات الإجهاد الحراري الشائعة وكالاتي:
الاجهاد الحراري:

يحدث نتيجة فقدان الجسم للسوائل و الاملاح بكمية كبيرة عند التعرض للجو الحارلمدة طويلة.
أعراض الاجهاد الحراري:

أ-صداع و عدم اتزان و غثيان مع عرق شديد و شحوب و برودة في الجسم.

ب-تقلص و ألم حاد في العضلات.

ج-ضعف عام مع سرعة النبض و التنفس و اضطراب في الرؤية.

د-احساس بالعطش مع انخفاض معدل ضغط الدم

ارشادات الاسعافات الاولية تنص على:

أ-الراحة مع تناول سوائل و عصائر و خافضات الحرارة عن طريق الفم.

ب-عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة.حتى بعد الشعور بالتحسن.

ج-أخذ المحاليل التي تحتوي على الأملاح المعدنية عن طريق الحقن بالوريد .

د- لبس الملابس الفاتحة والفضفاضة.

ه- إرتداء اغطية الرأس أن كان لابد العمل أو المسير في الشمس الحارة.
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