حقوق الإنسان تحذر من نتائج كارثية في البصرة

وقال المكتب في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يحذر بشدة من النتائج الخطيرة للأوضاع السيئة في محافظة البصرة جراء القطع التام والمتكرر للتيار الكهربائي والذي يثير الاستغراب لضعف وتقادم المعالجات ولا مبالاة من حكومة المركز مع شح وتلوث المياه وزيادة اللسان الملحي".وعد المكتب، ذلك "انتهاكات خطيرة يجب تحويل المسؤولين عنها إلى القضاء"، مطالباً نواب البصرة "بايضاح مواقفهم واجراءاتهم الميدانية أمام زيادة معاناة أفراد المجتمع".