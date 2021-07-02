وزير الكهرباء المستقيل يكذب رسالة نشرت عنه

وقال الامارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "اسمى أيات الجلال والإكبار للرمز الوطني الاصيل مقتدى الصدر اعزه الله، رساله مكذوبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفقت عليّ كذباً وافتراء نسبوها لي بأنني قد وجهتها لسماحة السيد (مقتدى الصدر اعزه الله)".وأضاف، "أنفى جملة وتفصيلاً ما مسطر فيها ،ولم نرسل ولم نكتب ولم نعلق اي تعليق لا مسموع ولا مقروء، سوى انني استجبت لما طالب به سماحة السيد مقتدى الصدر".وتابع الامارة، "اكن كل التقدير للاخوة النواب المحترمين جميعم،وكل من وردت اسماءهم في الرسالة المكذوبة مع الاحتفاظ بقيمهم ومقاماتهم...والله ولي التوفيق".