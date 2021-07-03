مشاجرة تنتهي بمقتل شخص شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص خلال مشاجرة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مدنيا قُتل خلال مشاجرة فجر اليوم تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الكمالية في العاصمة بغداد".