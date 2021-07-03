اندلاع حريق بالقرب من جامعة بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأندلاع حريق في بستان بالقرب من جامعة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني وباشراف مديرها كافحت حريقا أندلع في بستان بالقرب من جامعة بغداد".