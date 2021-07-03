التربية النيابية تطالب بتأجيل الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي

طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، ان يشمل تأجيل الامتحانات الوزارية طلبة السادس الاعدادي نظرا لارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "اللجنة تطالب وزارة التربية بان تشمل طلبة السادس الاعدادي بتغيير المواعيد الخاصة بالامتحانات الوزارية لكون اجراء الامتحانات الوزارية لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي قد يشكل ضغطا على الملاكات التربوية".

واضاف ان "اللجنة تدعو المختصين بوزارة التربية الى تأجيل الامتحانات الوزارية للدور الاول لطلبة السادس الاعدادي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع عدد الاصابات الخاصة بفيروس كورونا".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية ان "الوزارة اجلت الامتحانات الوزارية لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 ــ 2021 الدور الاول لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا انها "بصدد الاعلان عن المواعيد الجديدة للامتحانات خلال الايام القليلة المقبلة".

واضاف ان "التأجيل شمل المدارس العراقية في الخارج والتي تخضع لنفس التعليمات والمواعيد الخاصة بالامتحانات الوزارية ونفس الاسئلة بالتالي تطبق كل ما يسري على المدارس داخل العراق".

وسمحت وزارة التربية للراسبين بمادة او مادتين او ثلاث مواد دراسية الاشتراك بالامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية المنتهيتين مع اضافة 10 درجات على معدل السعي السنوي لشمول اكبر عدد من الطلبة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2020 ــ 2021 .

واشار السعدون الى ان "الوزارة ستناقش وضع الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي بجميع فروعها حال حدوث اي طارئ قد يعيق اجراء امتحانات الدور الاول بمواعيدها لهذه المرحلة".

وكانت وزارة التربية قد حددت الرابع من تموز الحالي موعدا لاجراء الامتحانات الوزارية الدور الاول لطلبة الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي لجميع فروعه في 27 من تموز الحالي.