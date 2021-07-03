بالصور.. الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل بستان في الجادرية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد - الرصافه من اخماد حريق واسع الانتشار اندلع بحشائش واعشاب وأشجار نخيل داخل بستان في منطقة الجادرية ".وأضافت المديرية، أن "المفارز تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة وإنقاذ مطعم سيسبان القريب من موقع الحادث وبدون اي أضرار بشرية" .يذكر أن سبب الحادث سقوط أحد اعمدة الكهرباء مما أدى إلى تشابك الاسلاك واحتراقها.