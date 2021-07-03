استجابة لمناشدات المواطنين.. عمليات بغداد تفتح شوارع مغلقة غربي العاصمة (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد وجه، القوات الامنية والكوادر الفنية في قيادة العمليات، برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع كافة في منطقة حي حطين بجانب الكرخ غربي العاصمة بغداد، استجابة لمناشدات الاهالي".واضاف ان "هذه الخطوة تأتي بعد طلبات وجهها مواطني وأهالي الحي، الى قيادة العمليات لتذليل كافة المعوقات في منطقتهم".ولفت البيان الى أن "رفع الكتل الكونكريتية يأتي لتقليل الزخم المروري الحاصل بجانب الكرخ، وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل معاناتهم توازياً مع ارتفاع درجات الحرارة".واكدت قيادة العمليات انها "ستواصل فتح الشوارع المغلقة عن احياء العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة، بعد تقدير المواقف الأمنية، بما يتناسب مع حجم التحديات، وينسجم مع متطلبات المواطنين وأمنهم".