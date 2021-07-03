الثقافة تبين حقيقة استقبال العراق لأفواج الحجاج المسيحيين

وقالت الوزارة في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "هذه الأخبار والتقارير عارية عن الصحة، لأنَّها مخالفة لتعليمات لجنة الصحة والسلامة، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر حالياً على تسهيل دخول عددٍ محدودٍ من الزوار المهتمين بالآثار والوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إسوة بالإجراءات المتبعة مع الصحفيين الأجانب وبعض الشخصيات التي تروم دخول البلاد للمشاركة في فعاليات مختلفة وبما ينطبق مع شروط الصحة والسلامة، ووفق ظروف وتطورات جائحة كورونا".وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام "بضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن مراعاةً للمكانة التي تبوأها العراق عن جدارةٍ واستحقاق، ولتظل المصداقية السمة البارزة في إعلامنا الوطني الرصين".