مسلسل استهداف أبراج الطاقة مستمر.. تفجير جديد

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مسلسل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية لم يقتصر على المناطق الشمالية فقط بل اخذ توسعه ليشمل المحافظات الغربية من العراق، هدفه تعطيل عجلة مشاريع وزارة الكهرباء وفصل محافظات العراق عن بعض وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت".وأشارت إلى "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) جهد ٤٠٠ ك.ف احد خطوط الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى صباح اليوم السبت الموافق ٣ تموز ٢٠٢١، الى تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرجين(٨٦،٨٥) في منطقة الفحيمي بقضاء حديثة التابعة لمحافظة الانبار".وأضافت، أنه "على الفور توجهت ملاكات نقل الوسطى الى مكان الحادث للمباشرة باعمال صيانة الابراج المتضررة التي تنفذها ملاكات قسم شبكات فرع الانبار، بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي والعمل على اعادة تشييد الابراج المتضررة وتسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".