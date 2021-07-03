محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد

قررت محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام يوم غد الاحد.

وجاء في بيان للمحافظة، إن "محافظة ذي قار تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية".

وكانت محافظات عدة بينها بغداد شهدت تعطيل الدوام الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.