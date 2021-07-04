بينها الدخول الشامل.. لجنة نيابية تقدم مقترحات الى التربية بشأن امتحانات الثالث المتوسط

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اسباب تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وعليه فان اللجنة قدمت مقترحات الى وزارة التربية باعتماد الدخول الشامل او درجة نصف السنة للمرحلة المذكورة كدرجة نجاح".واضاف اللهيبي، أن "اللجنة فعلت هذه المقترحات خلال اجتماعها الاخير وصوتت على رفع كتاب الى وزارة التربية وامانة مجلس الوزراء، باعتماد درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط"، مبينا أن "وزارة التربية ستأخذ رأي هيئة الرأي بهذا الشأن وإذا ما تمت الموافقة عليه فسيتم طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل".ولفت الى انه "في حال ضرورة اجراء الامتحانات، فيجب ان يكون الدخول شاملا لكون الطلبة لم تصل لهم المادة العلمية بالمستوى المطلوب".