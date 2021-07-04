العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" للوافدين والمغادرين

وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان للصحيفة الرسمية تايعته السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة الـ 22 لمجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبري PCR اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة".واشار الى ان "سلطة الطيران المدني ستمنع اي شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، الا بوجود بطاقة التلقيح، اذ يأتي هذا الاجراء وفقا لمتطلبات اغلب الدول الاوروبية والعربية".من جهته، اوضح مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، ان "قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة التلقيحية للمسافرين جاء بسبب ارتفاع اعداد الاصابات الذي تشهده البلاد الى اكثر من 7 الاف مع ارتفاع اعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار".واكد ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تقدم حتى الان اية توصيات بشأن الحظر الشامل خلال مدة ما قبل عيد الاضحى، لان هذا الامر يجري تحديده حسب الموقف الوبائي".وشدد الحلفي على "توعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح للحد من خطورة انتشار الوباء بموجته الثالثة".