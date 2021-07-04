عمليات البصرة توضح حقيقة تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبي

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات البصرة تنفي الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص"، مؤكدة "عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة".وقالت القيادة "نثمن الروح الوطنية والمعنوية لأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي".