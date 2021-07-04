بابل.. انقاذ حياة شاب توقف قلبه 10 مرات!

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشفى المسيب العام في بابل استقبلت مريضاً يبلغ من العمر 39 سنة في حالة حرجة جداً يعاني من جلطة دماغية وانخفاض حاد لضغط الدم وفقدان الوعي، حيث قام كادر الطوارئ بتقديم الخدمة التمريضية الضرورية لإبقائه على قيد الحياة".وبحسب بيان الوزارة، بين كادر الطوارئ أن "قلب المريض توقف 10 مرات واحتاج إلى صعقات كهربائية لإعادة نبضه بعدها تمت إحالته إلى مستشفى الامام الصادق".وأوضح الطبيب المعالج محمد وحودي شعيله اختصاص أمراض قلبية وصدرية في المستشفى، وفق البيان، أنه "تم إجراء عملية قسطرة ناجحة للمريض بعد وضع شبكة في الشريان الأيسر النازل الذي كان في حالة انسداد تام", مؤكداً أن "المريض خرج وهو بحالة صحية جيدة يتماثل للشفاء التام".