التعليم تعلن منح الجامعات صلاحية تقديم موعد الامتحانات

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة لم تتخذ أيّ قرار بتأجيل امتحانات طلبة الجامعات الذي حدد يوم الـ 25 من الشهر الحالي".وأضاف أن "التقويم الجامعي المعتمد حدد يوم 25 من تموز الحالي، كموعد امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات العراقية ولغاية التاسع من آب المقبل".وأشار الى أن "منح الجامعات صلاحيات تتضمن تقديم موعد الامتحانات لمدة اسبوع حال اكتملت جميع وحدات الدراسات بالتخصصات".