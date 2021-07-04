مطالبة جديدة لتأجيل امتحانات الثالث المتوسط

وقالت المفوضية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها "تثمن قرار هيئة الرأي في وزارة التربية بإنصاف وتقدير موقف طلبة السادس الإعدادي وعوائلهم وتأجيل الامتحانات إلى الأسبوع الأخير من شهر آب المقبل".واضافت "نقدر جهود وزارة التربية واهتمامها للحفاظ على العملية التربوية، نأمل شمول طلبة الثالث المتوسط بتأجيل امتحاناتهم إلى منتصف شهر آب المقبل تقديراً للظروف الخاصة بارتفاع درجات الحرارة ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية وتجاوز الموجة الثالثة لجائحة كورونا".