إحباط محاولة تهريب (48) الف فيزا كارد في منفذ طريبيل

وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهود متميزة ومتابعة وتدقيق واشراف مباشر لكافة مفاصل العمل في المنافذ الحدودية اثمرت النتائج عن احباط محاولة لتهريب عجلة في منفذ طريبيل الحدودي، حيث تم ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي كان قد نظم لها بيان ترسيم امتعة شخصية من قبل مركز كمرك طريبيل وبعد تفتيش العجلة في سيطرة البحث والتحري تبين ان بداخلها (٤٨٠٠٠) الف قطعة "فيزا كارد" لصالح مصرف الرشيد بدون موافقات أصولية من وزارة الداخلية واجازة إستيراد وشهادة منشأ وفاتورة لمادة أعلاه".وأشار البيان إلى، أنه "تم احالة العجلة الى مركز الشرطة لعرضها امام قاضي التحقيق ولأتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".