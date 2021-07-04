لجنة برلمانية تتحدث عن ملف العلاوات والترقيات وتوجه دعوة للمالية

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الامور خلال هذه الفترة بدأ فيها نوع من التحسن والانتعاش الاقتصادي بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا حتى أصبح سعر برميل النفط بفرق 30 دولار عما تم وضعه في الموازنة الاتحادية"، مبينا ان "العجز الموجود في الموازنة تم تغطيته بشكل كامل من فرق سعر برميل النفط واي زيادة اخرى ستحقق وفرة مالية إضافية".واضاف، ان "الوفرة الاضافية من الممكن الاستفادة منها واستخدامها في القضايا المرتبطة بحقوق مواطنين، كقضايا الترفيع والعلاوات التي توقفت سابقا بسبب الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط عالميا"، لافتا الى ان "الامور اليوم اصبحت افضل سواء بقضية الإيرادات النفطية وحتى الايرادات غير النفطية فقد تحسنت ايضا من خلال اتخاذ الحكومة لبعض الاجراءات من اتمتة وغيرها والتي ساهمت في زيادة تلك الواردات".واكد الصفار، انه "لم يعد هناك أي مبرر لوزارة المالية في عدم اطلاق تخصيصات تلك العلاوات والترفيعات، وبحال اي قضايا تتعلق بتخصص البرلمان في هذا الشان، فنحن على استعداد لتقديمه للوزارة خصوصا انه اسبوعيا لدينا اجتماعات متواصلة مع كوادر الوزارة".