انتشال جثتين من مبازل كربلاء

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت ، تمكنت مفرزة من غواصي قسم الشرطة النهرية وبجهد متواصل من أنتشال جثتين في منطقتين متفرقتين من المحافظة ، حيث تم أنتشال جثة الغريق الأول من أحد المبازل ضمن قضاء الحر وتم تسليم الجثة الى مركز الشرطة ، اما الجثة الثانية التي تم أنتشالها فهي في ناحية الخيرات وتم تسليمها الى مركز الشرطة".وجددت المديرية، دعوتها الى "ضرورة الابتعاد عن السباحة في الأنهار والجداول غير الآمنة كونها تعرض حياتهم للخطر مع أهمية تطبيق إجراءات السلامة المهنية أثناء السباحة".