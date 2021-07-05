وزارة العمل تفتح باب التقديم على التعيينات بصفة عقد (رابط)

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على التعيينات بصفة (عقد) في هيئة الحماية الاجتماعية.

وتنشر السومرية نيوز ادناه رابطة التقديم:



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