عضو بالمالية النيابية يوضح اسباب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك بعض المشاكل الفنية والادارية كانت سببا في تأخر رفع التخصيصات المالية لرواتب المتقاعدين والموظفين ما ادى الى تاخرها عدة ايام"، نافيا "وجود اي مشاكل اقتصادية او نقص بالسيولة النقدية تقف خلف هذا التأخير".واوضح ان "المشكلة تسعى الجهات المختصة لعدم تكرارها في الاشهر المقبلة، ونتوقع ان يتم اطلاق التخصيصات اليوم".