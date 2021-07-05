الشرطة المجتمعية تنقذ زوجة من الانتحار وفتاة من الابتزاز

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها انقاذ زوجة من محاولة الانتحار بسبب تعنيف زوجها المفرط والدائم لها في محافظة نينوى".ولفتت الى "تقديم الدعم النفسي والمعنوي للزوجة واخذ تعهد اصولي من زوجها بعدم تعنيفها مستقبلا وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بعد أن تمكنت من إجراء الصلح والتراضي بين الطرفين وبما يضمن حقوقهما وفق القانون".واكدت الشرطة المجتمعية "افشال عملية ابتزاز الكتروني لفتاة من قبل شخص تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الأنبار"، مشيرة الى "اتخاذها الإجراءات اللازمة بحق المبتز، كما قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".