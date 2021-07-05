طال انتظارها.. الحشد الشعبي يزف بشرى لمنتسبيه

وقال الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مديرية الشؤون المالية العامة أطلقت الاثنين، فروقات الأثر الرجعي لمنتسبي الحشد لسنة ٢٠٢١ للاشهر الثلاثة التي مضت بداية العام الحالي".ودعت المديرية، المقاتلين الى "التوجه لمنافذ البطاقات الذكية لتسلم مبلغ الفروقات البالغ ٧٥٩٨٦٤ دينار".وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض أعلن بالتزامن مع استعراض الحشد الشعبي، عن صرف فروقات الرواتب لمنتسبي الحشد الشعبي خلال الأيام العشرة المقبلة.