الكهرباء تكشف عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة الخطوط الإيرانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس عادل كريم استقبل القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العراق موسى علي زاده لبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والوقود".وأضاف البيان، "زاده بيّن أن إيران تسعى لمواصلة وتدعيم أواصر الصداقة بين الشعبين العراقي والايراني وعمق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بينهما"، لافتاً الى أن "إيران على استعداد لرفع معدلات ضخ الغاز وإعادة عمل الخطوط الإيرانية، وإمكانية تشغيل خطوط (عمارة - كرخة) ليسهم في استقرار الڤولتيات في المحافظات الجنوبية".من جانبه أشاد "كريم على المبادرات الجدية التي تقدمها إيران لتعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين الصديقين"، مبيناً أن "الوزارة بحاجة الى ضخ الغاز لتلبية حاجات المحطات التوليدية، وأن الوزارة ماضية بالتزاماتها الحكومية لأجل العمل المشترك في قضايا الطاقة وهو من الستراتيجيات والمصالح الجوهرية للوزارة في الوقت الحاضر".وأوضح أن "خطوط وإبراج الطاقة تتعرض منذ فترة ليست بالقصيرة الى الهجمات التخريبية المتعمدة والمنظمة لأجل حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية وكان آخرها ما تعرضت له المنظومة الوطنية يوم الجمعة الماضي من توقف تام نتيجة انفصال خطوط نقل الطاقة الكهربائية ، ولكن الوزارة قبلت التحدي في إعادة الإعمار والتأهيل من خلال القيادة الميدانية لتعديل وزيادة ساعات التجهيز كي تبقى بمستوى الطموح وموضع ثقة المواطنين".وأعرب كريم عن "شكره لإيران حكومةً وشعباً لهذه الخطوة ولكل المبادرات التي من شأنها أن ترسم وضعاً أفضل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق والتي تحتاج الى الرؤى المتكاملة والنوايا الصادقة في العمل للوصول الى التلبية القصوى للمصالح المشتركة".