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هل "بطاقة التلقيح" شرطاً لأداء الامتحانات الوزارية؟.. التربية تجيب

محليات

2021-07-06 | 02:28
هل "بطاقة التلقيح" شرطاً لأداء الامتحانات الوزارية؟.. التربية تجيب
1,683 مشاهدة

نفت وزارتا التربية والصحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد "بطاقة التلقيح" كشرط لاداء طلبة السادس الاعدادي الامتحانات الوزارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "الوزارة لم تشترط او تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي لاداء الامتحانات الوزارية، لان هذا الامر يخص وزارة الصحة".
 
واوضح ان "التوجيه الحكومي للتلقيح جاء لموظفي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى، ولم يشر الى الطلبة"، منتقدا في الوقت ذاته "بث هكذا شائعات لتكون احدى وسائل الحرب النفسية ضد الطلبة".
 
وبين فاروق ان "توجيهات وزارة الصحة الخاصة بالامتحانات توجب ارتداء الكمامة والتعقيم وفحص درجة حرارة الطلاب عند دخول القاعة الامتحانية، مع الحفاظ على مسافة لا تقل 1.5 - 2 متر بين طالب واخر، فضلا عن التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق بالتنفس لديهم أو الملاكات التدريسية وفحصهم من قبل الفرق الصحية في المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية".
 
من جانبه، نفى مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي للصحيفة الرسمية "وجود توصيات بجلب كارت التلقيح او الفحص المختبري السالب الـ PCR لطلبة السادس الاعدادي عند دخولهم للامتحان الوزاري، وانما يسري على العاملين في المؤسسات التعليمية منعا لنقل المرض فيما بينهم ولاسرهم او نقله للطلاب".

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