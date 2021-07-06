القضاء الأعلى يدعم مشروعاً جديداً لـ "مكافحة الفساد"

وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتاريخ 6 /7 /2021 أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مشروع تعزيز القدرات لانجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة الممول من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الامريكية".وقد حضر الحفل، وفق البيان، "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق زينة علي احمد، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى".واكد زيدان، على ان "هذا المشروع هو ثمرة نقاشات عديدة حصلت مع المختصين في برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سبق وان اكدنا في اكثر من لقاء على اهمية تطوير الاجراءات التحقيقية للمختصين بالتحقيق من المحققين في مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية في العراق".وأضاف، ان "جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل اساس على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الادلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل من اجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا لتلك الادلة بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".وتابع رئيس القضاء العراقي، "من هذا المنطلق يدعم مجلس القضاء الاعلى هذا المشروع وبنفس الوقت يشكر جميع الجهات المنفذة والممولة والساندة لانجاح هذا المشروع".