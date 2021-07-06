بعد تعرضه لعمل "تخريبي".. إعادة خط كهرباء القيارة - كركوك

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع كهرباء نينوى، تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (القيارة - كركوك) جهد٤٠٠ ك.ف الى العمل وبوقت قياسي".يشار إلى أن الخط المذكور، طالته ايادي الخبث والإرهاب بعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر الابراج المرقمة (١٤٩، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢، ١٥٣) تحديداً في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء الشرقاط، مما ادى الى تحديد احمال المنظومة في المحافظة وضعف في ساعات التجهيز والاستقرارية، وفق بيان الوزارة.