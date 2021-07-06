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وزير التعليم يدعو لمؤتمر عربي وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي

محليات

2021-07-06 | 09:34
وزير التعليم يدعو لمؤتمر عربي وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي
144 مشاهدة

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، الى عقد مؤتمر عربي للجامعات والكليات الأهلية ودراسة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير "استقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية ضم رئيس الجامعة محفوظ جودة والأستاذ في بيولوجيا السرطان وعلم المناعة في كلية الصيدلة وميض هادي طالب وبحضور مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر".

وأكد وزير التعليم، على "أهمية عقد مؤتمر عربي دولي للجامعات والكليات الأهلية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية لإجراء مراجعة شاملة تسهم في إثراء المعرفة وتحديث بوصلة الاستحداثات ووضع الخطط المسؤولة عن التنظيم العلمي والمالي والإداري بما يخدم متطلبات الجودة وتحديد مسار المخرجات على وفق مستلزمات الاعتماد الأكاديمي وتعزيز المجالات التي يمكن أن تتلاقح فيها التجارب العلمية بما يضمن المنفعة للبلدان العربية على وفق الأولويات المسؤولة عن محددات الجدوى العلمية والاقتصادية".

وأضاف، أن "التعليم الجامعي في المرحلة الحالية يخضع لسلطة المتغيرات مما يوجب على المؤسسات التعليمية المضي باتجاه السياسات والآليات التي تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة والقدرة على المنافسة ومواكبة ايقاع التطور المتسارع وحركة المعارف واستقراء المؤشرات والتحديات وإرساء المعالجات الخاصة بتأمين بيئة تعليمية جديرة بتحقيق التنمية الشاملة".

وأوضح، أن "الحاجة ماسة الى تظافر جهود حثيثة للارتقاء بالبحث العلمي العربي وتعزيز السمعة الدولية والإفادة من البحوث التخصصية التطبيقية ولاسيما في المجالات الطبية والصحية، داعيا الى تعشيق جهود الباحثين في جامعة العلوم التطبيقية والمركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية في الجامعة المستنصرية".

من جهته، أبدى محفوظ جودة "استعداد جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لتقديم أوجه التعاون والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد العراقية المختصة في ضوء المتغيرات والتحديات والمتطلبات العالمية، مشيدا بمشروع المؤتمر العربي للجامعات والكليات الاهلية الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".
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