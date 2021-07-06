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الكشف عن خطة الحكومة في توزيع الاراضي السكنية

محليات

2021-07-06 | 09:40
الكشف عن خطة الحكومة في توزيع الاراضي السكنية
5,865 مشاهدة

كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن خطة الحكومة في توزيع الاراضي السكنية على المواطنين، فيما اشار إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لتوزيع الاراضي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية، بحسب بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "التقى اليوم الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الاراضي على المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".

وبين، أن خطة منح الأراضي "ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً، و خلال الأشهر الماضية، الحكومة أكملت إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية"، مؤكداً "توجيه الأجهزة الحكومية بان تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة".

وأضاف، "كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم"، لافتاً أن "الأولوية ستكون لعوائل شهدائنا الأبرار، وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها في الحصول على قطعة أرض".

وأشار إلى أنه "بالتوازي مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب".

وعن أزمة الكهرباء، قال الكاظمي إن "الأسبوع الماضي كانت هناك محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مسبوقة أبداً. لكن بعد يومين حصل إنهيار في 4 محافظات وتمت المعالجة خلال 24 ساعة. وبعد يومين من تلك المحاولات يحدث إنهيار في المنظومة الكهربائية بشكل عام يتزامن مع استهداف أبراج نقل الطاقة، والتحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة".

وأردف، "قواتنا الأمنية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، واحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقت القبض وقتلت عدداً من المخربين، وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم"، منوها إلى أن "الحكومة تعمل على انتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحت محطات عديدة ومازالت الجهود مستمرة في زيادة الانتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد".

وختم الكاظمي، بالقول "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء شعبنا".
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