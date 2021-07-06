شملت نحو 106 آلاف.. منظمة تعلن تقديم خدمات صحية مجانية بالعراق

وقالت منظمة "داري" في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "منظمة داري قدمت خدماتها الصحية لـ(105810) مواطنا خلال شهر حزيران 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية والنسائية والتوليد والطوارىء، فضلا عن الدعم النفسي والعلاج الطبيعي ولقاحات الأطفال وكوفيد ١٩".وأضاف أنها "واصلت نشاطاتها المعتادة في جانب التوعية الطبية في مجالات مختلفة يتقدمها التوعية من فيروس كوفيد ١٩ وإعطاء اللقاحات في بعض مراكزها، فيما بدأت بغلق عدد من المراكز الصحية ووقف عمل عيادات متنقلة بسبب قلة التمويل".