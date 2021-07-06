عمليات بغداد تطلق حملة تخص الشباب

اطلقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حملة تحت شعار "شبابنا أساس المستقبل" لإزالة كل المعوقات التي تحيط بالأماكن الترفيهية التي يرتادها الشباب في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انها "تسعى ومن خلال وحداتها وبالتحديد جهدها الهندسي لإزالة كل المعوقات والكتل الكونكريتية التي تحيط بالأماكن الترفيهية التي يرتادها شبابنا في بغداد".



واضافت ان "الجهد الهندسي نفذ واجب رفع الكتل الكونكريتية وما يحيط بملعب منطقة الحارثية من اجل افتتاحه امام شريحة واسعة من شباب المنطقة والمناطق المحيطة بها"، موضحة ان "قيادة عمليات بغداد مستمرة بتنفيذ جهودها الأمنية والخدمية والإنسانية".