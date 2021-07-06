قبل وقوع "كارثة".. إخماد حريقين في مستشفى ببغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل الكومة للنفايات داخل مستشفى الكرخ التعليمي عند الباب الخلفي للمستشفى، وما ان اخمدت الحريق حتى لاحظة فرق الدفاع المدني وجود حادث حريق اخر اندلع داخل احد السقوف الثانوية في ردهة الحروق فتسارعت الفرق بالسيطرة واخماد النيران وانقذت مايقارب على 15 اسطوانة أوكسجين وانهت الحادثين دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وأشارت إلى "استخدام مخليات الدخان لإخراج غازات الحريق الكثيفة من ردهة الحروق موقع الحادث الثاني، واتمت عملها وحالت الى عدم توقف المستشفى في تقديم خدماته الطبية للمواطنين".وبينت، أن "سبب الحادثين كا نتيجة الاهمال بشروط السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص النفايات وكذلك التسليك الكهربائي في السقوف الثانوية".