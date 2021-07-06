ارتفاع مستمر بالاصابات.. الكرخ تعلن توزيع الحالات الجديدة بكورونا

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:ابو دشير------------ 29ابو غريب -----------58الاسكان ------------25الاعلام -------------30البياع --------------39التاجي -------------26التراث --------------24الحارثية -------------22الحرية --------------46الخطيب -------------23الدورة ---------------76الدولعي------------- 24الرحمانية ------------26السيدية --------------34الشالجية -------------36الشرطة الخامسة -------26الشرطة الرابعة ---------23الشعلة ----------------47الصالحية --------------29الطارمية --------------28الطوبجي --------------27العامرية ---------------49العطيفية ---------------27العلاوي ----------------30الغزالية----------------49القادسية---------------26الكاظمية---------------47اللطيفية ----------------18المحمودية --------------81المعالف ----------------24المكاسب ---------------24المنصور ----------------47المواصلات --------------24النصر والسلام -----------23الوشاش ----------------30اليرموك ----------------63اليوسفية ----------------20جكوك ------------------24حي الجامعة -------------37حي الجهاد --------------65حي الخضراء ------------25حي العامل --------------54حي العدل --------------23حي الفرات --------------25سبع البور---------------- 14سويب ------------------27شارع حيفا ---------------14كرادة مريم ---------------13ناحية الرشيد -------------10سكنة جانب الرصافة------- 13محافظة أربيل -------------1محافظة بابل --------------3محافظة ذي قار ------------1محافظة صلاح الدين --------1محافظة كربلاء-------------2محافظة واسط -------------1المجموع (1633)