ارتفاع مستمر بالاصابات.. الكرخ تعلن توزيع الحالات الجديدة بكورونا

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة بفيروس كورونا، كان كالاتي:
ابو دشير------------ 29
ابو غريب -----------58
الاسكان ------------25
الاعلام -------------30
البياع --------------39
التاجي -------------26
التراث --------------24
الحارثية -------------22
الحرية --------------46
الخطيب -------------23
الدورة ---------------76
الدولعي------------- 24
الرحمانية ------------26
السيدية --------------34
الشالجية -------------36
الشرطة الخامسة -------26
الشرطة الرابعة ---------23
الشعلة ----------------47
الصالحية --------------29
الطارمية --------------28
الطوبجي --------------27
العامرية ---------------49
العطيفية ---------------27
العلاوي ----------------30
الغزالية----------------49
القادسية---------------26
الكاظمية---------------47
اللطيفية ----------------18
المحمودية --------------81
المعالف ----------------24
المكاسب ---------------24
المنصور ----------------47
المواصلات --------------24
النصر والسلام -----------23
الوشاش ----------------30
اليرموك ----------------63
اليوسفية ----------------20
جكوك ------------------24
حي الجامعة -------------37
حي الجهاد --------------65
حي الخضراء ------------25
حي العامل --------------54
حي العدل --------------23
حي الفرات --------------25
سبع البور---------------- 14
سويب ------------------27
شارع حيفا ---------------14
كرادة مريم ---------------13
ناحية الرشيد -------------10
سكنة جانب الرصافة------- 13
محافظة أربيل -------------1
محافظة بابل --------------3
محافظة ذي قار ------------1
محافظة صلاح الدين --------1
محافظة كربلاء-------------2
محافظة واسط -------------1
المجموع (1633)