بعد توقف لسنوات.. قطار بغداد – الموصل ينطلق بعد ايام

وقال مدير الاعلام والاتصال الحكومي حسين كاظم مهدي الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاسبوع المقبل سوف يتم تسيير عربة لغرض الفحص لخط بغداد - موصل والتهيؤ للافتتاح قريبا"، مشيرا الى ان "وزير النقل سوف يزف بشرى الافتتاح في الايام القليلة المقبلة".واضاف الخفاجي ان "حركة نقل المسافرين والبضائع الى المحافظات الشمالية ستعود مجددا على متن قطارات السكك الحديد بعد ان تضررت بفعل عصابات داعش الارهابية"، لافتا الى ان "العمل مستمر وعلى جميع المحاور ضمن محيط المنطقة لتهيئة المتطلبات اللازمة لتسيير قطاراتها من بغداد الى الموصل".