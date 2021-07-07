البنك المركزي يتخذ قرارا يخص استخدام الطاقة النظيفة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي ورد للسومرية نيوز، انه "تماشياً مع الالتزامات الدولية نحو خفض الانبعاث الحراري واتفاقية باريس للمناخ وخفض استخدامات الوقود، فقد قرر البنك التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة".وتابع "اضافة الى التنسيق مع المصرف الصناعي لتمويل شراء منظومات توليد الكهرباء من الشمس لمساكن المواطنين او المشاريع، ومن اجل توفير جزء من الطاقة الكهربائية التي يتطلبها عمل البنك المركزي قرر اقتناء منظومات توليد الطاقة الكهربائية ونصبها على ابنيته في بغداد وفروعه".واضاف "ويشجع البنك المركزي المصارف المجازة كافة والمؤسسات الراغبة بتجهيز منظومات الطاقة النظيفة للتفاعل مع هذا التوجه وتقديم عروضها وخبراتها الى هذا البنك وبقية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".