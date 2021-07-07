التخطيط تعلن عن البدء بتنفيذ مسح القوى العاملة في جميع محافظات العراق

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن انطلاق اعمال مسح القوى العاملة في جميع المحافظات، الذي ينفذه الجهاز المركزي للاحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مسح القوى العاملة في العراق لسنة ٢٠٢١، يمثل اهمية كبيرة، في الوقت الراهن، لانه سيوفر رصدا مهما لواقع لبيانات العمالة ومؤشرات البطالة، وتفاصيل مهمة عن واقع سوق العمل".

واضاف، البيان ان "المسح سيشمل الحضر والريف، في جميع المحافظات، داعيا الاسر المشمولة بالمسح الى التعاون مع الباحثين والادلاء بالبيانات الدقيقة"، لافتا الى ان "جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة ولايتم استخدامها الا للاغراض الاحصائية والتنموية"، مطمئنا المواطنين بان الباحثين الذين سيقومون بزيارة الاسر سيزودون ببطاقات تعريفية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء.