الكهرباء: أعمال تخريبية توقف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الشمالية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "يبدو ان ابراج نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية اخذت تسلسلها بقوائم الارهاب التخريبي، فيوماً بعد يوم التخريب يوغل بالعبث بممتلكات وزارة الكهرباء ، هدفه قطع اوصال المنظومة الوطنية بين المحافظات وايقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوها ايذاء المواطنين بشكل عام".وأضافت، "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية (الشهيد عبدالله القديمة - الدور شمال سامراء ) نزال حقل عجيل النفطي ١٣٢ك.ف اليوم الاربعاء الموافق ٧ تموز ٢٠٢١، الى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم (١٢) الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين ".واشارت الوزارة الى انه "تم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق( كركوك - القيارة) جهد٤٠٠ ك.ف وبنفس التاريخ المذكور بتفجير عبوتين ناسفتين (١٥٥) وعبوة ثالثة تم تفكيكها على نفس البرج الذي تم إصلاحه قبل اسبوع تقريبا مما ادت الى تضرر ارجل البرج،الى جانب تفجير عبوة ثالثة على البرج المرقم (١٥٦) ادت الى تضرره وخروجه عن العمل في منطقة المجمعات قرب قرية المرة مجمع الشهيد ناحية الرياض في محافظة كركوك".يذكر ان استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور شمال) سامراء ١٣٢ك.ف تعرض الى تفجير ارهابي تخريبي يوم الاثنين٢٠٢١/٧/٥ ايضا على نفس الابراج التي استهدفت خلال الاسبوع الماضي المرقمة (١٦٦-١٦٧-١٦٨) والذي تم إصلاحه بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣.كما ان استهداف خط (كركوك - قيارة الغازية ) جهد٤٠٠ ك.ف هو الثاني خلال أربعة أيام حيث تم إصلاحه وادخاله الى العمل يوم امس وبقي بالخدمة بمدة لاتتجاوز (٢٤) ساعة بعد ان تم استهداف خمسة ابراج قبل أيام في منطقة تلول الباج في الشرقاط ، واليوم خرج عن الخدمة ايضا بسبب الأعمال التخريبية.يشار الى ان هذه الاستهدافات المتكررة لابراج نقل الطاقة اخذت الكثير من الوقت والجهد و المال الذي من المفروض ان ينصب في اضافة مشاريع جديدة دعم منظومة الطاقة الكهربائية.